Завершить модернизацию вокзала Нижнего Тагила планируется в декабре: для этой цели выделено 99 000 000 рублей

Модернизация вокзального комплекса, начатая в прошлом году, направлена на эстетическое преображение и повышение комфорта для всех пассажиров, включая людей с ограничениями здоровья.

Сергей Носов отметил, что недопустимо, чтобы приехав в Нижний Тагил на комфортабельных поездах, пассажиры на вокзале попадали в атмосферу девяностых с мусором и привокзальными ларьками, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

Тем не менее, предполагается, что на модернизированной привокзальной площади будут предусмотрены торговые места для садоводов.