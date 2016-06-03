Завершить модернизацию вокзала Нижнего Тагила планируется в декабре: для этой цели выделено 99 000 000 рублей
3 июня 2016, 10:05ТранспортПавел Щербина
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Накануне мэр Нижнего Тагила провёл совещание о модернизации здания городского железнодорожного вокзала и территории, прилегающей к нему.
Сюжеты: Нижний Тагил
Модернизация вокзального комплекса, начатая в прошлом году, направлена на эстетическое преображение и повышение комфорта для всех пассажиров, включая людей с ограничениями здоровья.
Сергей Носов отметил, что недопустимо, чтобы приехав в Нижний Тагил на комфортабельных поездах, пассажиры на вокзале попадали в атмосферу девяностых с мусором и привокзальными ларьками, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.
Тем не менее, предполагается, что на модернизированной привокзальной площади будут предусмотрены торговые места для садоводов.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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