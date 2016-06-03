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Завершить модернизацию вокзала Нижнего Тагила планируется в декабре: для этой цели выделено 99 000 000 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завершить модернизацию вокзала Нижнего Тагила планируется в декабре: для этой цели выделено 99 000 000 рублей

3 июня 2016, 10:05ТранспортПавел Щербина
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