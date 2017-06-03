Акция «Переезд» прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)
3 июня 2017, 10:00Транспорт
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2 июня был объявлен Международным днём привлечения внимания к железнодорожным переездам в связи с тем, что ДТП там обычно имеют трагический исход.
В Нижнем Тагиле на улице Балакинская состоялась акция для привлечения внимания к проблеме. Организаторами стали сотрудники железной дороги и дорожной полиции.
Студенты железнодорожного техникума совместно с представителями РЖД и ОГИБДД для привлечения внимания закрыли переезд, а затем развернули плакаты с призывом к обязательной остановке перед переездом.
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Тем временем другие участники проводили опрос среди остановившихся водителей. Автолюбителям вручили памятки, значки и магниты.
Сообщается, что с 2015 года в Нижнем Тагиле таких аварий зарегистрировано не было.
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД
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