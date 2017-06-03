Акция «Переезд» прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле на улице Балакинская состоялась акция для привлечения внимания к проблеме. Организаторами стали сотрудники железной дороги и дорожной полиции.

Студенты железнодорожного техникума совместно с представителями РЖД и ОГИБДД для привлечения внимания закрыли переезд, а затем развернули плакаты с призывом к обязательной остановке перед переездом.

Тем временем другие участники проводили опрос среди остановившихся водителей. Автолюбителям вручили памятки, значки и магниты.

Сообщается, что с 2015 года в Нижнем Тагиле таких аварий зарегистрировано не было.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД