Лось разгуливал по дорогам Екатеринбурга и попал под колёса машины (ВИДЕО)

В ночь с 31 мая на 1 июня в районах Ботаники и Вторчермета был замечен лось, который гулял вдоль проезжей части. Некоторым водителям удалось даже снять животное на камеру.

По информации E1.ru, прогулка для лося закончилась неудачей. Екатеринбуржец по имени Игорь написал в социальных сообществах города о том, что лось попал под колёса его автомобиля.

Он перебегал дорогу на самом мосту, а после аварии побежал в сторону Вторчермета, в лес. Машина не пострадала, только зеркало отпало рассказал Игорь журналистам.

Видео: E1.ru