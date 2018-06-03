Лось разгуливал по дорогам Екатеринбурга и попал под колёса машины (ВИДЕО)
3 июня, 09:00Транспорт
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На Вторчермете и Ботанике местные жители заметили лося, который прогуливался вдоль дороги. Прогулка закончилась для животного тем, что его сбил автомобиль.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь с 31 мая на 1 июня в районах Ботаники и Вторчермета был замечен лось, который гулял вдоль проезжей части. Некоторым водителям удалось даже снять животное на камеру.
По информации E1.ru, прогулка для лося закончилась неудачей. Екатеринбуржец по имени Игорь написал в социальных сообществах города о том, что лось попал под колёса его автомобиля.
Он перебегал дорогу на самом мосту, а после аварии побежал в сторону Вторчермета, в лес. Машина не пострадала, только зеркало отпало рассказал Игорь журналистам.
Видео: E1.ru
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