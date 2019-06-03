316 грубых нарушений ПДД выявлены за выходные в Свердловской области
Вчера, 23:11ТранспортФото: pxhere.com
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В течение прошедших выходных на территории Свердловской области прошли массовые проверки транспорта. Сотрудники ГИБДД по результатам проверки выявили 316 грубых нарушений правил дорожного движения, сообщает «Областная газета».
Из 114 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 31 человек отказались проходить освидетельствование. 120 водителей садились за руль, не имея водительского удостоверения, в 20 случаях они были лишены права управлять автомобилем ранее.
Нарушителям теперь грозят штрафы до 30 тыс. рублей, лишения прав и административные аресты. 31 водитель предстанет перед судом согласно Уголовному кодексу.
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