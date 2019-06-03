316 грубых нарушений ПДД выявлены за выходные в Свердловской области

Свердловчанин на Lada отвлекся на телефон и влетел в дерево Фото

В Талицком районе по дороге в военкомат 20-летний водитель Lada Priora отвлекся на сотовый, в результате чего машина съехала с дороги и влетела в дерево. Пострадали трое пассажиров, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.