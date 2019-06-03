Из Кольцово сегодня вылетит первый самолет рейса Екатеринбург — Магадан
Сегодня, 09:19ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
3 июня стартует авиасообщение Екатеринбург — Магадан, информирует пресс-служба «Уральских авиалиний».
Сюжеты: Екатеринбург
Airbus вылетит из Кольцово в 18 часов 50 минут по местному времени. В Магадан самолет прибудет с промежуточной посадкой в Якутске. Как сообщает авиакомпания, минимальная стоимость билета — 7,7 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что авиакомпания снизила стоимость билетов до пяти тысяч рублей.
Напомним, что с инициативой связать Свердловскую область и Колыму прямым авиасообщением выступил экс-глава Нижнего Тагила, губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей