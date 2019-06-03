Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков на автобусные и троллейбусные маршруты

Контракты размещены на портале госзакупок. Срок действия контрактов — до 2020 года. Мэрия готова заплатить 11,6 миллиона рублей подрядчику за маршруты «Леруа Мерлен — Пехотинцев», «Кольцово — НПЦ Онкология», «Радиотехникум — Химмаш», «ТЦ Дирижабль — Химмаш», «Южная Подстанция — ТСЦ МЕГА».

Всего будет разыграно девять контрактов на автобусные перевозки, по одному контракту на трамвайные и троллейбусные. Общая стоимость — 1,06 миллиарда рублей.