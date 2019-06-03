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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков на автобусные и троллейбусные маршруты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков на автобусные и троллейбусные маршруты

Сегодня, 14:57ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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