Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков на автобусные и троллейбусные маршруты
Сегодня, 14:57ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Екатеринбурга объявила тендеры по поиску подрядчиков на несколько автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов, сообщает «Областная газета».
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Контракты размещены на портале госзакупок. Срок действия контрактов — до 2020 года. Мэрия готова заплатить 11,6 миллиона рублей подрядчику за маршруты «Леруа Мерлен — Пехотинцев», «Кольцово — НПЦ Онкология», «Радиотехникум — Химмаш», «ТЦ Дирижабль — Химмаш», «Южная Подстанция — ТСЦ МЕГА».
8,8 миллионов рублей мэрия готова заплатить за маршруты «Уралобувь — Сосновый Бор», «Академический — пл. 1905 г.», «Синие Камни — Дом Культуры (п.Совхозный)».
Всего будет разыграно девять контрактов на автобусные перевозки, по одному контракту на трамвайные и троллейбусные. Общая стоимость — 1,06 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области планирует увеличение поездов «Ласточка» на маршрутах пригородного сообщения.
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