На 27 участках ограничена скорость электросамокатов в Екатеринбурге

Напомним, в конце мая 20-летняя девушка на электросамокате врезалась в автомобиль в Екатеринбурге. Она получила травмы и была госпитализирована. Теперь за езду без прав ей грозит штраф, так как ее электросамокат имеет двигатель максимальной мощностью более 0,35 кВт и является транспортным средством.