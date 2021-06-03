На 27 участках ограничена скорость электросамокатов в Екатеринбурге

27 мая сервис кикшеринга Whoosh впервые ограничил скорость электросамокатов на прогулочных пешеходных зонах. При въезде туда, скорость транспорта автоматически сбрасывается до 15 километров в час.
Изначнально, зоны ограничения действовали на Плотинке, набережной Городского пруда, в ЦПКиО имени Маяковского, Зеленой Роще, в парке у ТЦ «Дирижабль», на улице Вайнера и на площади у Дома офицеров.
Сейчас этот список расширен до 27 зон, они были утверждены в администрации Екатеринбурга.
Был запрос от администрации на повышение безопасности. Можно сказать, что это была инициатива администрации, в этом не будет какой-то глобальной проблемы, пишет Е1 со ссылкой на Whoosh.
Напомним, в конце мая 20-летняя девушка на электросамокате врезалась в автомобиль в Екатеринбурге. Она получила травмы и была госпитализирована. Теперь за езду без прав ей грозит штраф, так как ее электросамокат имеет двигатель максимальной мощностью более 0,35 кВт и является транспортным средством.