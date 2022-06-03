Новые светофоры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Новые светофоры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Новые светофоры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:06ТранспортФото: 1MI
Новые дополнительные светофоры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле в рамках развития интеллектуальной транспортной системы.

Установкой новых светофоров займутся специалисты МУП «Сигнал-3», когда будет готово дорожное полотно.

Дополнительные светофоры появятся на Ленинградском проспекте. Их начнут устанавливать, после того, как будет готова сама дорога в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказал редакции TagilCity.ru глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проходит ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле. Работы планируется завершить до 1 сентября 2022 года. Помимо обустройства дорожного полотна, строители реконструируют более 2,6 тысячи метров тротуаров. Большая часть из них была в непригодном состоянии.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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