Трамвайные пути на Ленинградском проспекте в Тагиле будут уложены гранитным камнем

Трамвайные пути на Ленинградском проспекте в Тагиле будут уложены гранитным камнем
Трамвайные пути на Ленинградском проспекте в Тагиле будут уложены гранитным камнем
Сегодня, 19:11ТранспортФото: 1MI
При проведении ремонтных работ на трамвайных путях на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле будет использоваться гранитный камень.

Трамвайные переезды будут отремонтированы в ходе работ по реконструкции Ленинградского проспекта. Строители будут использовать гранитное мощение, рассказал журналисту TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.

В целом, объект планируется сдать к 1 сентября. Помимо дорожного полотна подрядчик также обустраивает разрушенные тротуары вдоль проспекта.

Напомним, в связи с ремонтными работами на трамвайных путях перекресток Ленинградского и Дзержинского проспектов Нижнего Тагила будет перекрыто 4 и 11 июня с 9.00 до полуночи.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтЛенинградский проспекттрамвайные путиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы