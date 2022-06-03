Трамвайные пути на Ленинградском проспекте в Тагиле будут уложены гранитным камнем

При проведении ремонтных работ на трамвайных путях на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле будет использоваться гранитный камень.

Трамвайные переезды будут отремонтированы в ходе работ по реконструкции Ленинградского проспекта. Строители будут использовать гранитное мощение, рассказал журналисту TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов. В целом, объект планируется сдать к 1 сентября. Помимо дорожного полотна подрядчик также обустраивает разрушенные тротуары вдоль проспекта. Напомним, в связи с ремонтными работами на трамвайных путях перекресток Ленинградского и Дзержинского проспектов Нижнего Тагила будет перекрыто 4 и 11 июня с 9.00 до полуночи. Движение на пересечении двух улиц на Вагонке в Нижнем Тагиле перекроют в субботу

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