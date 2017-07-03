Один из главных проспектов Нижнего Тагила затоплен постоянными ливнями: пешеходы страдают от глубоких луж и гонщиков (ФОТО)

Проблемы с водоотведением, до предела обострённые непрекращающимися дождями, были доведены до сведения ОД «Тагил без ям» жителями Дзержинского района.

После ремонта и укладки асфальта по улице Тимирязева, при пересечении с пр. Вагоностроителей, каждый раз после дождя происходит затопление пешеходных переходов со всех четырёх сторон. Также, чуть ниже по Вагоностроителей, при ремонте дороги были убраны бордюры. Теперь вся вода стекается не в ливневку, а на тротуар, заливая его, делая практически непроходимым данный участок для пешеходов обратились к общественникам жители Вагонки.

Нарушения, из-за которых происходит затопление этого участка дороги, были зафиксированы общественниками. Вся информация передана городским властям. Совместно с ними будет подготовлено решение, которое избавит от воды перекрёсток и тротуар.

Направлены письма подрядчику и Администрации района. Со «Службой заказчика городского хозяйства» и «УБТ-Сервис» запланирован выезд на объект для принятия технического решения, что можно сделать в этой ситуации, чтобы отвести воду как с тротуара, так и с проезжей части сообщил Никита Чапурин в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Схема, где произошло затопление перекрёстка и тротуара.

Фото: ОД «Тагил без ям», 3 июля, 2017 г.