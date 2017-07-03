Придется ремонтировать заново: вода скапливается на обновленной дороге по улице Чайковского в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Нарушения при ремонте дороги были отмечены общественникам движения «Тагил без ям» при осмотре дорог на Вагонке. Обеспокоенность общественников вызвало то, что на только что отремонтированной дороге скапливается вода. Отметили они и другие нарушения.

На участке ул. Чайковского отсутствует примыкание бордюров к существующему асфальтовому покрытию. Но подрядчики это доделают. Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что при укладке верхнего слоя они допустили просчёт с водой. Лужи неглубокие, но их протяжённость велика. Это очень серьезный недочёт. Также стоит вода на съездах рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Часть недочётов будет исправлена дорожниками при продолжении ремонта. Однако наиболее серьёзный из них - скопление воды на проезжей части - может потребовать перекладывания верхнего слоя асфальта.

Подрядчики будут думать, как отвести воду со съездов и пешеходных дорожек. С этим, скорее всего, они справятся. Но что будет сделано на проезжей части - пока не знаю. Вероятнее всего, полностью перекладывать верхний слой никто не станет. Но принимать решение, конечно, будет «Служба заказчика» отметил Никита Чапурин в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Фото: ОД «Тагил без ям», 3 июля, 2017 г.