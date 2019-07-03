Мэрия Екатеринбурга выделила 250 миллионов рублей на проект второй ветки метро
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес изменения в программу по развитию метрополитена — 250 миллионов рублей заложены на проект новой ветки метро, пишет РИА «Новый день».
Освоить денежные средства необходимо в этом году. Мэрия Екатеринбурга планирует не только построить новую ветку, но и продлить существующую на две станции с обоих направлений. Строительство новой ветки оценивается в 76 миллиардов рублей. По мнению мэрии, новая ветка метро должна стать флагманским проектом к 300-летию города.
Планируется, что 74 миллиарда рублей будут получены из российской казны, остальные средства в равных долях вложат муниципалитет и область.
Ранее глава Екатеринбурга прокомментировал информацию о том, что Минтранс «забраковал» проект в виду отсутствия должного экономического обоснования.
У меня такой информации нет. Я считаю, что работу надо продолжать, деньги на проектирование у нас заложены,сказал Высокинский.
Также администрация города провела опрос горожан касательно необходимости строительства второй ветки. Большинство респондентов считают, что городу необходим данный проект.