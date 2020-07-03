Свердловчане смогут путешествовать на поезде со скидкой в 50% в августе
Сегодня, 14:53ТранспортФото: 1mediainvest.ru
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АО «Федеральная пассажирская компания» объявила о предоставлении скидок 50% при покупке проездных документов в период с 3 по 15 июля на даты отправления с 1 по 31 августа 2020 года, сообщается на официальном сайте перевозчика.
Сюжеты: Екатеринбург
Данная акция касается верхних мест в купейных вагонах фирменных скорых, скорых и пассажирских поездов, следующих во внутригосударственном сообщении, сообщает транспортная компания.
С полным списком поездов, участвующих в данной акции, можно ознакомиться на официальном сайте компании-перевозчика.
В частности, предлагается выехать из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, Соликамск, Оренбург, Устье-Аху, Приобье и уехать в обратном направлении. Также в списке числится поезд из Челябинска в Екатеринбург.
Напомним, станция Нижний Тагил Свердловской железной дороги ранее объявляла о подобной акции. Тогда пропускались три пары пассажирских поездов в сутки в направлении Москвы, Екатеринбурга, Новороссийска, Соликамска, Приобья и прочих городов.
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