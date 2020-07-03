Свердловчане смогут путешествовать на поезде со скидкой в 50% в августе

Данная акция касается верхних мест в купейных вагонах фирменных скорых, скорых и пассажирских поездов, следующих во внутригосударственном сообщении, сообщает транспортная компания.

С полным списком поездов, участвующих в данной акции, можно ознакомиться на официальном сайте компании-перевозчика.

В частности, предлагается выехать из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, Соликамск, Оренбург, Устье-Аху, Приобье и уехать в обратном направлении. Также в списке числится поезд из Челябинска в Екатеринбург.