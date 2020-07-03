В Нижнем Тагиле из-за ремонта путей на ГГМ утренние трамваи заменят автобусами
Сегодня, 13:26ТранспортФото: официальный сайт МУП "Тагильский трамвай"
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Транспортное предприятие сообщает о ремонтных работах в ночь с 3 на 4 июля, в связи с которыми утренний дежурный рейс трамвая будет заменен автобусом, сообщается на сайте МУП «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что ремонтные работы будут проводиться на ГГМ, ввиду этого вагон не выйдет в рейс по маршруту депо «Новая Кушва» — ГГМ в 3.40, а также будет отменен рейс в 4.25 по маршруту ГГМ — Приречный микрорайон.
Однако, в 4.25 из депо «Новая Кушва» выйдет трамвай, следуя через остановку Островского в 4.47, с прибытием в Приречный микрорайон в 5.02.
Более того, на участке от трамвайного кольца на ГГМ до остановки Музей продет служебный автобус предприятия (ГГМ — 4.25, Уральский клинический центр — 4.35, Музей — 4.45). Автобус проследует по проспекту Ленина через железнодорожный вокзал в депо «Новая Кушва».
Отметим, что ремонт трамвайных путей на данном направлении продолжается с 18 июня 2020 года.
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