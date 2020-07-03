В Нижнем Тагиле из-за ремонта путей на ГГМ утренние трамваи заменят автобусами

Сообщается, что ремонтные работы будут проводиться на ГГМ, ввиду этого вагон не выйдет в рейс по маршруту депо «Новая Кушва» — ГГМ в 3.40, а также будет отменен рейс в 4.25 по маршруту ГГМ — Приречный микрорайон.

Однако, в 4.25 из депо «Новая Кушва» выйдет трамвай, следуя через остановку Островского в 4.47, с прибытием в Приречный микрорайон в 5.02.

Более того, на участке от трамвайного кольца на ГГМ до остановки Музей продет служебный автобус предприятия (ГГМ — 4.25, Уральский клинический центр — 4.35, Музей — 4.45). Автобус проследует по проспекту Ленина через железнодорожный вокзал в депо «Новая Кушва».