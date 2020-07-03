В Нижнем Тагиле завершены ремонтные работы на шести дорогах в рамках нацпроекта БКАД

Отмечается, что в основном сроки выполнения работ соблюдаются.

В июне ремонтные работы велись подрядчиками на 16 участках из 23 участков дорог, которые были запланированы на 2020 год.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов отметил, что первый объект на улице Красных Зорь был сдан уже второго июня.

К началу июня, все предусмотренные графиком работы были завершены на шести участках — улицах Геологов, Красных Зорь, Свердлова, Черных, Шевченко и дороге к санаторию «Сосновый бор». Еще четыре объекта находятся в высокой степени готовности.

Начальник отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи Владислав Тарахтунов рассказал, что на улице Горошникова уже было завершено фрезерование дорожного полотна, демонтировано старое и установлен бортовой камень. При этом новый слой асфальтобетонного покрытия выполнен на 80%. Также завершается укладка покрытия на улицах Юности и Тагильской, а на Кирова — устанавливаются бордюры.

К середине июля планируется серьезное продвижение на улице Фестивальной и на проспекте Строителей. А по графику работы выполняются на улицах Алтайская, Окунева, Кулибина, Дружинина, Красногвардейская, Бригадная и Уральский проспект.