Движение трамваев № 3 и № 8 в Нижнем Тагиле будет возобновлено

В Нижнем Тагиле 3 августа в 10:00 открылось движение трамваев по маршруту № 3. В этот день на линии работает четыре вагона, по два – на каждое кольцо. С 4 августа количество вагонов увеличится до шести, по три – на каждое кольцо.