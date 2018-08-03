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Движение трамваев № 3 и № 8 в Нижнем Тагиле будет возобновлено
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение трамваев № 3 и № 8 в Нижнем Тагиле будет возобновлено

Сегодня, 14:03Транспорт
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