Движение трамваев № 3 и № 8 в Нижнем Тагиле будет возобновлено

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Движение трамваев в Нижнем Тагиле по маршруту № 3 возобновлено с 10:00 3 августа. Маршрут № 8 откроется утром 4 августа.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Общественное движение «Тагилтрам»
В Нижнем Тагиле 3 августа в 10:00 открылось движение трамваев по маршруту № 3. В этот день на линии работает четыре вагона, по два – на каждое кольцо. С 4 августа количество вагонов увеличится до шести, по три – на каждое кольцо.
Временные дополнительные поезда по маршруту № 12 отменены. Движение утренних дежурных поездов через микрорайоны Выя и Красный Камень восстановлено.
Движение трамваев по маршруту № 8 откроется утром 4 августа.
До сих пор закрыто разворотное кольцо на Красном Камне, поэтому временный маршрут № 1 продолжает работать.
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