В Нижний Тагил для полевых испытаний прибыл новый низкопольный трамвай

Договоренность меду администрацией города и руководством Уралвагонзавода была достигнута ранее.

По словам Владислава Пинаева, в городе реализуется программа развития электротранспорта. В ее рамках в город была доставлена новая модель трамвайного вагона.

Это современный образец, принципиально отличающийся от тех вагонов, которые сейчас эксплуатируются. Я думаю, что он покажет себя с лучшей стороны, и тагильчане смогут дать положительную оценку его техническим характеристикам, рассказал Владислав Пинаев.

По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, представленный вагон отличается от предыдущих образов, прежде всего тем, что он низкопольный, у него имеется четыре двери и усовершенствованная тележка.

Согласно программе испытаний, новый вагон планируется эксплуатировать на разных городских маршрутах. В то же время будет проводиться обучение водителей трамваем и ремонтного персонала.

Отмечается, что на данный момент подвижной состав предприятия включает 110 вагонов, а на линию ежедневно выходит 60. Для увеличения числа вагонов на линиях, а также их своевременного обслуживания, парку требуются новые единицы техники.