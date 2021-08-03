Аварийную посадку совершил самолет из Крыма в Екатеринбурге

Аварийную посадку совершил самолет из Крыма в Екатеринбурге
Аварийную посадку совершил самолет из Крыма в Екатеринбурге
Сегодня, 08:23ТранспортФото: pixabay.com
Самолет, летящий из Симферополя, в аварийном режиме приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» ранним утром 3 августа.

Из-за сигнала об отказе гидросистемы в аэропорту «Кольцово» аварийную посадку совершил самолет А-320, где находилось 148 пассажиров, в том числе 39 детей, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в оперативных службах Екатеринбурга. Воздушное судно принадлежит авиакомпании NORD WIIND.

Командир судна был вынужден совершить посадку во внештатных условиях, рассказал инсайдер.

Борт из Симферополя приземлился в «Кольцово» в 05.54 во вторник 3 августа.

Напомним, 26 июля самолет со 130 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» из-за отказа автопилота. Борт А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» направлялся из Екатеринбурга в Минеральные воды.

Сюжеты:
Екатеринбург
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