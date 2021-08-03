Аварийную посадку совершил самолет из Крыма в Екатеринбурге

Из-за сигнала об отказе гидросистемы в аэропорту «Кольцово» аварийную посадку совершил самолет А-320, где находилось 148 пассажиров, в том числе 39 детей, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в оперативных службах Екатеринбурга. Воздушное судно принадлежит авиакомпании NORD WIIND.