Из-за ДТП с фурой и «Ладой» частично перекрыто Восточное шоссе в Нижнем Тагиле

Авария произошла в районе ТЦ «Восточный» 3 августа около 19.00, перекрыты две полосы по направлению движения в сторону Вагонки.
На месте работают сотрудники скорой помощи и пожарные. ГИБДД регулирует движение и пропускает автомобили по встречной полосе, рассказали редакции TagilCity.ru очевидцы ДТП.
На кадрах видеозаписи у «Лады» замяты бампер, капот и дверь со стороны водителя, а также лопнуло переднее колесо. Пред фурой стоит автомобиль ГИБДД, а после места аварии — скорая помощь и пожарная машина.
В отделе пропаганды ГИБДД редакции Tagilcity.ru обещали предоставить комментарий позднее.
Напомним, 2 августа на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагил водитель автомобиля «ГАЗ» сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Она была госпитализирована с ушибами позвоночника и левого бедра.