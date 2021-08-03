После аварийной посадки в «Кольцово» самолета из Крыма организована проверка

По факту вынужденной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга в транспортной прокуратуре проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Воздушное судно авиакомпании «Норд Винд», выполняющего рейс 132 по маршруту «Симферополь — Екатеринбург», приземлилось в «Кольцово» в 05.45 во вторник 3 августа. Пилот сообщил об отказе зеленой гидросистемы, приняв решение о посадке из-за неисправности. Посадка произведена благополучно. На борту находилось 148 пассажиров, из них 41 ребенок. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, самолет А-320, летящий из Симферополя, во внештатном режиме приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» ранним утром 3 августа. Аварийную посадку совершил самолет из Крыма в Екатеринбурге

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