После аварийной посадки в «Кольцово» самолета из Крыма организована проверка

После аварийной посадки в «Кольцово» самолета из Крыма организована проверка
После аварийной посадки в «Кольцово» самолета из Крыма организована проверка
Сегодня, 11:50ТранспортФото: pixabay.com
По факту вынужденной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга в транспортной прокуратуре проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Воздушное судно авиакомпании «Норд Винд», выполняющего рейс 132 по маршруту «Симферополь — Екатеринбург», приземлилось в «Кольцово» в 05.45 во вторник 3 августа. Пилот сообщил об отказе зеленой гидросистемы, приняв решение о посадке из-за неисправности.

Посадка произведена благополучно. На борту находилось 148 пассажиров, из них 41 ребенок. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, самолет А-320, летящий из Симферополя, во внештатном режиме приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» ранним утром 3 августа.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Аэропорт «Кольцово»Крымпосадкасамолетпрокурорская проверкатранспортная прокуратураЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы