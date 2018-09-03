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#домахорошо
Пьяный житель Новой Ляли был пойман полицией за рулём угнанной машины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный житель Новой Ляли был пойман полицией за рулём угнанной машины

Сегодня, 07:00Транспорт
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