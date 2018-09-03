Пьяный житель Новой Ляли был пойман полицией за рулём угнанной машины

Дорожная полиция Новой Ляли задержала местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов оказалось, что машина находится в угоне.
В 10 часов утра 1 сентября инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-2114», за рулём которого находился местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Проверка документов показала, что транспортное средство мужчине не принадлежит.
После того, как нарушителя доставили в отделение полиции, он рассказал, что пришёл к знакомому в гости, но не застал никого дома. Во дворе находилась припаркованная машина, дверь которой оказаласьт приоткрыта, в замке зажигания имелись ключи, а в бардачке – бутылка со спиртным. Как удалось установить полиции, автомобиль принадлежал жителю посёлка Лобва, который уехал в командировку и оставил машину под присмотром приятеля в Новой Ляле.
Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.