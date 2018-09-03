Пьяный житель Новой Ляли был пойман полицией за рулём угнанной машины

После того, как нарушителя доставили в отделение полиции, он рассказал, что пришёл к знакомому в гости, но не застал никого дома. Во дворе находилась припаркованная машина, дверь которой оказаласьт приоткрыта, в замке зажигания имелись ключи, а в бардачке – бутылка со спиртным. Как удалось установить полиции, автомобиль принадлежал жителю посёлка Лобва, который уехал в командировку и оставил машину под присмотром приятеля в Новой Ляле.