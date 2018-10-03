Вагон №17 в Нижнем Тагиле возобновит движение после капитального ремонта

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В Нижнем Тагиле по маршруту №2 отправился вагон №17, который получил «новую жизнь» после капитального ремонта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты «Тагильского трамвая» провели капитальный ремонт электрического вагона №17 1996 года выпуска. Техники произвели замену электрической и механической частей вагона, смонтировали экономичное диодное освещение внутри салона, а также усилили систему отопления.
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Деревянные сидения трамвая были заменены на удобные мягкие кресла. Кроме того, была отремонтирована обшивка салона, а сам вагон был покрашен в красный цвет.
3 октября вагон отправился в рейс по маршруту №2. Планируется, что трамвай будет обслуживать маршрут на Тагилстрой, сообщает «Тагильский трамвай».
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