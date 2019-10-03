Пинаев поручил решить проблемы пассажироперевозок в Нижнем Тагиле

В период с 1 июля по 25 сентября от горожан поступило 22 вопроса касательно пассажирских перевозок. Еще 3 обращений были направлены тагильчанам на сайт Городской контроль. Более всего жалоб поступает на работу маршрутов № 39/40, № 27, № 35, № 36, № 47 — АПО «Союз — НТ», № 11, № 38, № 49 — ООО «СТК «Строитель -Т», № 43, № 46 — ООО «Тагилтранском», № 17; № 17У; № 50; № 53 — ООО «Фирма ТАС».

В транспортных компаниях ответили, что знают о жалобах, но в основном они касаются увеличения времени ожидания транспорта. Однако это связано с переходом от «Газелей» к «ПАЗам». Автобусы более вместительны и безопасны, однако увеличилось и время ожидания.

Еще одна проблема — кадровый дефицит. Большинство водителей общественного транспорта старше 40 лет, а некоторым и боле 50 лет. Директор ООО «СТК «Строитель-Т» Антон Сащенко подчеркнул, что молодые люди не идут на такую работу из-за низких зарплат. Сейчас в организации простаиваю 13 единиц техники.

У меня просьба уделить пристальное внимание соблюдению интервалов в движении автобусов, особенно в часы «пик». Нельзя допускать даже минимальных задержек транспорта, когда люди едут с работы и на работу,подвел итоги встречи глава города.