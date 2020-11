В Нижнем Тагиле на один день изменится движение трамваев

В Нижнем Тагиле на один день в связи с предпраздничным днем изменится движение трамваев, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

Так, рабочий день укорочен на один час. Соответственно трамвай маршрутов № 6, 10, 11 и 17 в вечернее время перестанут ходить на час раньше. По маршруту № 1 назначается два трамвая с отправлением от УВЗ в 15.19 и 15.50 до улицы Островского. Кроме того, отменяется трамвай по маршруту № 7 с отправлением от УВЗ в 17.12 до ГГМ. На час раньше отправится трамвай 11 маршрута с Северного поселка, а потому меняется расписание и по маршруту № 6. По 10 маршруту в вечерний час пик будет курсировать два вагона на час раньше. Трамваи остальных маршрутов будут ездить по штатному расписанию.

