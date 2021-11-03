Новый перекресток с диагональным переходом появится к концу года в Нижнем Тагиле

Специалисты скоро начнут работы по установке новых светофоров и настройке электрооборудования на перекрестке улиц Карла Маркса — Красноармейская. К началу 2022 года он станет уже четвертым диагональным перекрестком в Нижнем Тагиле.

Работы по монтажу необходимого оборудования будут проводиться в любую погоду, снег и дождь не помешают в этом специалистам, сообщает «Все новости» со ссылкой на руководство МБУ «Сигнал-3» в Нижнем Тагиле. Такие переходы помогают разделить транспортные и пешеходные потоки, избежать аварийных ситуаций и обезопасить участников дорожного движения,рассказал руководитель МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов. Ранее в отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу отметили, что подобные решения с диагональными пешеходными переходами оживленных городских улиц позволяют существенно увеличить уровень безопасности людей, переходящих проезжую часть. Напомним, в Нижнем Тагиле теперь можно в режиме реального времени наблюдать за движением городского общественного транспорта на табло, установленных на некоторых значимых остановках города. Пассажиры могут заранее спланировать свой маршрут передвижения. Табло для слежения за общественным транспортом появились на тагильских остановках

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