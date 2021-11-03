Новый перекресток с диагональным переходом появится к концу года в Нижнем Тагиле

Работы по монтажу необходимого оборудования будут проводиться в любую погоду, снег и дождь не помешают в этом специалистам, сообщает «Все новости» со ссылкой на руководство МБУ «Сигнал-3» в Нижнем Тагиле.
Такие переходы помогают разделить транспортные и пешеходные потоки, избежать аварийных ситуаций и обезопасить участников дорожного движения,рассказал руководитель МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.
Ранее в отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу отметили, что подобные решения с диагональными пешеходными переходами оживленных городских улиц позволяют существенно увеличить уровень безопасности людей, переходящих проезжую часть.
Напомним, в Нижнем Тагиле теперь можно в режиме реального времени наблюдать за движением городского общественного транспорта на табло, установленных на некоторых значимых остановках города. Пассажиры могут заранее спланировать свой маршрут передвижения.