О ходе строительства подъездов к мосту через Тагильский пруд рассказали в мэрии

О том, как продвигается строительство подъездов к мосту через Тагильский пруд, а также о двух путепроводах рассказали в городской администрации.

На путепроводе через Свердловское шоссе практически закончены работы. К нему уже сделаны подходы, а также уложен нижний слой асфальта. Второй путепровод возводится через железную дорогу. К его строительству приступили весной 2021 года. Чтобы создать подъезды к нему, на площадку заведен более 200 тысяч кубометров скального грунта. Также сформирована насыпь. Она имеет высоту 12 метров. На левом берегу пруда строится дорога. На ней полностью установлены бортовые камни, отсыпано основание и уложено почти 80% нижнего слоя асфальтобетонной смеси. На правом берегу также располагается участок протяженностью около одного километра. Там полностью закончена укладка асфальта. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Также были произведены работы по прокладке ливневой канализации вдоль дорожной инфраструктуры, которая включена в проект по обоим сторонам пруда. На данный момент ведется монтаж фундаментов опор освещения и кабельных линий. Работы на стройке ведутся в круглосуточном режиме. Глава проекта «Чистый воздух» Корольков оценил будущий мост через Тагильский пруд

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