О ходе строительства подъездов к мосту через Тагильский пруд рассказали в мэрии

На путепроводе через Свердловское шоссе практически закончены работы. К нему уже сделаны подходы, а также уложен нижний слой асфальта.
Второй путепровод возводится через железную дорогу. К его строительству приступили весной 2021 года. Чтобы создать подъезды к нему, на площадку заведен более 200 тысяч кубометров скального грунта. Также сформирована насыпь. Она имеет высоту 12 метров.
На левом берегу пруда строится дорога. На ней полностью установлены бортовые камни, отсыпано основание и уложено почти 80% нижнего слоя асфальтобетонной смеси. На правом берегу также располагается участок протяженностью около одного километра. Там полностью закончена укладка асфальта.
Также были произведены работы по прокладке ливневой канализации вдоль дорожной инфраструктуры, которая включена в проект по обоим сторонам пруда.
На данный момент ведется монтаж фундаментов опор освещения и кабельных линий. Работы на стройке ведутся в круглосуточном режиме.