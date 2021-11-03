О ходе строительства подъездов к мосту через Тагильский пруд рассказали в мэрии

О ходе строительства подъездов к мосту через Тагильский пруд рассказали в мэрии
О ходе строительства подъездов к мосту через Тагильский пруд рассказали в мэрии
Сегодня, 13:49ТранспортФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
О том, как продвигается строительство подъездов к мосту через Тагильский пруд, а также о двух путепроводах рассказали в городской администрации.

На путепроводе через Свердловское шоссе практически закончены работы. К нему уже сделаны подходы, а также уложен нижний слой асфальта.

Второй путепровод возводится через железную дорогу. К его строительству приступили весной 2021 года. Чтобы создать подъезды к нему, на площадку заведен более 200 тысяч кубометров скального грунта. Также сформирована насыпь. Она имеет высоту 12 метров.

На левом берегу пруда строится дорога. На ней полностью установлены бортовые камни, отсыпано основание и уложено почти 80% нижнего слоя асфальтобетонной смеси. На правом берегу также располагается участок протяженностью около одного километра. Там полностью закончена укладка асфальта.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Также были произведены работы по прокладке ливневой канализации вдоль дорожной инфраструктуры, которая включена в проект по обоим сторонам пруда.

На данный момент ведется монтаж фундаментов опор освещения и кабельных линий. Работы на стройке ведутся в круглосуточном режиме.

Сюжеты:
Мост на ЦиолковскогоНижний Тагил
Материалы по теме:
мосттагильский прудНижний ТагилКТГ Мост Тагильский пруд
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы