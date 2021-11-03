Все праздники ловить пьяных за рулем будут сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила

Все праздники ловить пьяных за рулем будут сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила
Все праздники ловить пьяных за рулем будут сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила
Сегодня, 14:02ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле с 3 по 7 ноября. В течение пяти дней полицейские будут «отлавливать» нарушителей ПДД, а с особым пристрастием — пьяных водителей.

Проверкой транспорта госавтоинспекторы займутся не только во всех районах Нижнего Тагила, но и на территории Горноуральского городского округа.

В ГИБДД напоминают, что управление транспортом в состоянии опьянения влечет за собой ряд последствий — от штрафов до лишения водительского удостоверения и даже свободы. Наказать могут и тех, кто управляет транспортным средством не имея на это права. В данном случае ответственность будет распространяться и на хозяина авто.

Правоохранители просят тагильчан сообщать обо всех подобных случаях по телефону 47-70-01.

Напомним, по итогам двухдневного рейда в Нижнем Тагила в начале октября поймали трех пьяных водителей и семь бесправников.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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