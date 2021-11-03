Все праздники ловить пьяных за рулем будут сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила

Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле с 3 по 7 ноября. В течение пяти дней полицейские будут «отлавливать» нарушителей ПДД, а с особым пристрастием — пьяных водителей.

Проверкой транспорта госавтоинспекторы займутся не только во всех районах Нижнего Тагила, но и на территории Горноуральского городского округа. В ГИБДД напоминают, что управление транспортом в состоянии опьянения влечет за собой ряд последствий — от штрафов до лишения водительского удостоверения и даже свободы. Наказать могут и тех, кто управляет транспортным средством не имея на это права. В данном случае ответственность будет распространяться и на хозяина авто. Правоохранители просят тагильчан сообщать обо всех подобных случаях по телефону 47-70-01. Напомним, по итогам двухдневного рейда в Нижнем Тагила в начале октября поймали трех пьяных водителей и семь бесправников.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter