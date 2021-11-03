Все праздники ловить пьяных за рулем будут сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила

Проверкой транспорта госавтоинспекторы займутся не только во всех районах Нижнего Тагила, но и на территории Горноуральского городского округа.
В ГИБДД напоминают, что управление транспортом в состоянии опьянения влечет за собой ряд последствий — от штрафов до лишения водительского удостоверения и даже свободы. Наказать могут и тех, кто управляет транспортным средством не имея на это права. В данном случае ответственность будет распространяться и на хозяина авто.
Правоохранители просят тагильчан сообщать обо всех подобных случаях по телефону 47-70-01.
Напомним, по итогам двухдневного рейда в Нижнем Тагила в начале октября поймали трех пьяных водителей и семь бесправников.