За проблемный проезд на Муринских прудах в Тагиле подрядчику придется отвечать в суде

За проблемный проезд на Муринских прудах в Нижнем Тагиле, строительство которого завершено, но он не введен в эксплуатацию, подрядчику придется отвечать. Мэрия Нижнего Тагила планирует взыскать средства, которые были потрачены.

Сам контракт будет переигран. Об этом заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в интервью «Тагил-ТВ». Контракт был заключен на 2016–2017 год. На данный момент контракт закончен. Он был долгосрочным, а потому предпринимать какие-либо действия по его расторжению администрация не могла. У нас есть претензии. Дорога выполнена не по проекту который сегодня утвердила госэкспертиза, объяснил Пинаев. На сегодняшний день дороги до сих пор не сданы. Кроме того, к ним есть ряд замечаний, а также не завершены тротуары на Уральском проспекте и улице Удовенко. Напомним, часть дороги на ГГМ в Нижнем Тагиле, которая идет от улицы Удовенко до кругового движения возле ТЦ «КИТ», не введена в эксплуатацию. Там установлен знак «Въезд запрещен». Подрядчиком строительства дорог был ООО «Уралстроймонтаж». В общей сложности работы стоили 551 миллион рублей. Фактически по результатам работ выплачен 541 миллион рублей.

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