Новые светодиодные дорожные знаки появятся на улицах Нижнего Тагила

Владислав Пинаев посетил УОМЗ и обсудил с генеральным директором предприятия Анатолием Слудных ряд вопросов. В частности речь шла о реализации программы «Светлый город», а также иных проектах, в рамках которых город и предприятие могли бы посотрудничать. Глава Нижнего Тагила ознакомился с работой предприятия, а также на встрече была достигнута договоренность о передаче муниципалитету светодиодных дорожных знаков в опытную эксплуатацию. Отметим, что новое оборудование будет установлено на городских улицах до конца этого года.