Новые светодиодные дорожные знаки появятся на улицах Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле в рамках договоренности главы города с Уральским оптико-механическим заводом на дорогах появятся новые дорожные знаки.
Владислав Пинаев посетил УОМЗ и обсудил с генеральным директором предприятия Анатолием Слудных ряд вопросов. В частности речь шла о реализации программы «Светлый город», а также иных проектах, в рамках которых город и предприятие могли бы посотрудничать. Глава Нижнего Тагила ознакомился с работой предприятия, а также на встрече была достигнута договоренность о передаче муниципалитету светодиодных дорожных знаков в опытную эксплуатацию. Отметим, что новое оборудование будет установлено на городских улицах до конца этого года.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, аналогичные светодиодные знаки были испробованы в Москве, где хорошо себя зарекомендовали. Всего на улицах российской столицы в эксплуатацию введено более 3 тысяч дорожных знаков производства УОМЗ. Сообщается, что в местах установки знаков зафиксировано снижение числа ДТП и травмирования пешеходов в ночное время.
В Нижнем Тагиле появится вторая серия знаков, более модернизированная, чем серия, установленная в Москве. Вторая серия – тоньше, легче и светлее предыдущей.
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