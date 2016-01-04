Слишком мало пассажиров: РЖД отменяет скорый поезд между Екатеринбургом и Пермью

После новогодних праздников из Екатеринбурга в Пермь и обратно перестанет ходить скорый поезд «Парма», сообщили Порталу 66.ru в пресс-службе «Пермской пригородной компании».

Экспресс запустили три месяца назад, за это время он перевез свыше 18 тыс. человек. При этом доходы перевозчика составили 11,8 млн рублей, убыток — 14,1 млн рублей. Все попытки ППК привлечь пассажиров не дали результата: так называемая населенность поезда составляет всего 34%.

Сергей Канцур, генеральный директор «Пермской пригородной компании»:

— Мы не намерены отказываться от проекта, будем взаимодействовать с правительством Пермского края, чтобы сохранить «Парму». Компания может продолжить организацию перевозок в межобластном сообщении при финансовой поддержке субъекта РФ, с перспективой их перевода на инновационные электропоезда «Ласточка». Надеемся и на законодательную поддержку краевого парламента.