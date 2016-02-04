Иностранцы стали покупать машины в России из-за разницы в курсе валют

Разница в стоимости одного и того же автомобиля может достигать 9-10 тыс. евро. Так, BMW серии X5 2011 г. в. России стоит 20, в Беларуси - 26, в Германии - 29 тыс. евро. Получается, немецкое авто выгоднее купить в России, чем на родине. Это подтверждает и Екатерина Карнаухова – специалист портала «Авто.ру».

По данным портала, за январь текущего года запрос на поиски автомобилей увеличился в полтора раза по сравнению с декабрем прошлого года. Наиболее популярными прошедший месяц стали: Киа, BMW X5, Мерседес Бенц Е класса, Вольво.

Иностранцы предпочитают покупать машины в России, чтобы потом продать дороже в других странах. Статистика «Авто.ру» это подтверждает: на интернет-площадках Казахстана, Беларуси и Германии на 26% увеличилось число автомобилей, купленных ранее через сайт портала.

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