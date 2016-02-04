Сергей Носов провел совещание с руководителями транспортных компаний Нижнего Тагила

Сегодня мэр города Сергей Носов провел совещание с главами компаний, занимающихся транспортными перевозками граждан. Вместе они обсуждали работу общественного транспорта, а также его развитие и улучшение.

Как сообщили в управлении городским хозяйством, в прошлом году в Нижнем Тагиле работало 65 маршрутов общественного транспорта. Было совершенно 45 млн поездок.

В течение прошлого года в Администрацию Нижнего Тагила пришло 218 сообщений, связанных с работой общественного транспорта. Основная часть из них связана с работой транспорта в вечернее время или изменением маршрутов. Начальник управления Городским хозяйством заявил, что над решением данных проблем транспортные компании работают совместно с Администрацией города. Известно, что опаздывающих или грубящих водителей ждут штрафы.

Также благодаря совместной работы Администрации и транспортных компаний были проделаны эффективные шаги в обновлении транспорта. Так, в прошлом году на замену 200 маршруток пришел 51 автобус «ПАЗ».