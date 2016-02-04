Тагильчан просят сообщать об опасных горках

В этом году все гораздо напряженнее. Из-за сильных снегопадов в Нижнем Тагиле в январе обочинах дорог скопилось очень много снега. В итоге весь убранный снег остается по краям дорог, образуя горки, на которых так любят кататься дети.

Ситуацию также ухудшают внеплановые каникулы в школах и некоторых детсадах Тагила по причине карантина. Удержать детей дома трудно, ведь на улице стоит теплая погода. А горки, находящиеся неподалеку от дорог, являются привлекательным, но слишком опасным времяпровождением.

ГИБДД просят сообщать о местонахождениях опасных горок города. Для этого можно позвонить в дежурную часть по телефону 97-60-02, телефону доверия МУ МВД «Нижнетагильское» 97-62-21 или ГИБДД – 25-00-44.