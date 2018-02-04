Водители Екатеринбурга пройдут обязательную аккредитацию перед ЧМ по футболу 2018

Основная цель аккредитации заключается в определении возможностей перевозчика выполнять своевременные, качественные и безопасные перевозки пассажиров. Пока не уточняется, какие плюсы получают таксопарки после прохождения процедуры. Стало известно, что наличие подтверждения o прохождении аккредитации не дает права въезда в так называемый периметр безопасности.

Для прохождения этой процедуры машины должны быть выкрашены в белый, черный или желтый цвета. Наличие мобильного приложения у водителя должно быть на русском и английском языках. Компании, находящиеся в стадии банкротства и ликвидации, пройти аккредитацию не смогут. Это правило распространяется и на водителей, не владеющих русским языком в свободной форме.