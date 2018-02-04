Водители Екатеринбурга пройдут обязательную аккредитацию перед ЧМ по футболу 2018
Всем перевозчикам в Екатеринбурге перед Чемпионатом мира по футболу необходимо будет пройти специальную аккредитацию. Областное министерство транспорта официально утвердило эти правила в отношении городских служб такси и частных перевозчиков.
Основная цель аккредитации заключается в определении возможностей перевозчика выполнять своевременные, качественные и безопасные перевозки пассажиров. Пока не уточняется, какие плюсы получают таксопарки после прохождения процедуры. Стало известно, что наличие подтверждения o прохождении аккредитации не дает права въезда в так называемый периметр безопасности.
Для прохождения этой процедуры машины должны быть выкрашены в белый, черный или желтый цвета. Наличие мобильного приложения у водителя должно быть на русском и английском языках. Компании, находящиеся в стадии банкротства и ликвидации, пройти аккредитацию не смогут. Это правило распространяется и на водителей, не владеющих русским языком в свободной форме.
Запуск аккредитации назначен на 15 февраля, завершение процедуры — 15 мая. Для подачи заявки перевозчикам необходимо обращаться в Министерство транспорта. Все поданные заявки будет рассматривать специальная комиссия, в составе которой представители мэрии Екатеринбурга, областные чиновники, сотрудники ГИБДД и ФСБ, сообщает ЕАН.
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