Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
603 машины убирали снег в выходные с региональных трасс Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Qzjfdgiln7a

603 машины убирали снег в выходные с региональных трасс Свердловской области

Сегодня, 14:18ТранспортФото: TagilCity.ru
Читайте
также
Преднамеренное банкротство, бурная фантазия и снегопады: итоги недели в Нижнем Тагиле
Дефекты обнаружены в тагильском перинатальном центре за 860 млн рублей
Отставки и снижение тарифов требовали на тагильском митинге против «мусорной реформы»