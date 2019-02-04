603 машины убирали снег в выходные с региональных трасс Свердловской области
Сегодня, 14:18ТранспортФото: TagilCity.ru
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2 и 3 февраля более 600 единиц уборочной техники занимались расчисткой региональных трасс Свердловской области.
К расчистке снега в Свердловской области были подключены 299 комбинированных дорожных машин, 117 тракторов, 115 автогрейдеров и 72 автомобиля с отвалом.
За минувшие выходные свердловские порядные организации получили 109 предписаний на ликвидацию недостатков, которые были выявлены при расчистке трасс. Толщина снежного покрова в разных районах Свердловской области составила от 10 до 27,8 см, сообщает «Областная газета».
Напомним, для контроля по содержанию автодорог регионального назначения создана круглосуточная дорожная диспетчерская служба, номер которой 8 (343) 261-79-83.
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