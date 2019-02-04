603 машины убирали снег в выходные с региональных трасс Свердловской области

К расчистке снега в Свердловской области были подключены 299 комбинированных дорожных машин, 117 тракторов, 115 автогрейдеров и 72 автомобиля с отвалом.

За минувшие выходные свердловские порядные организации получили 109 предписаний на ликвидацию недостатков, которые были выявлены при расчистке трасс. Толщина снежного покрова в разных районах Свердловской области составила от 10 до 27,8 см, сообщает «Областная газета».