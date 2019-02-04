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Парковка вновь открыта на площади 1905 года в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Parking

Парковка вновь открыта на площади 1905 года в Екатеринбурге

Сегодня, 07:00ТранспортФото: pxhere.com
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