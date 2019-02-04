Парковка вновь открыта на площади 1905 года в Екатеринбурге

3 февраля власти Екатеринбурга сообщили, что с площади 1905 года окончательно убрали остатки ледового городка, функционирующего с 29 декабря 2018 года. Именно тогда парковка на территории площади была запрещена.

С 27 января начались работы по сносу городка. В этом году его посетили почти 600 тысяч человек – жителей и гостей Екатеринбурга, сообщают «Вечерние Ведомости».