Парковка вновь открыта на площади 1905 года в Екатеринбурге

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На площади 1905 года в Екатеринбурге окончательно завершены работы по очистке снега, оставшегося от ледового городка. Власти города сообщили о том, что в скором времени там вновь начнёт функционировать парковка.
Сюжеты: Екатеринбург
3 февраля власти Екатеринбурга сообщили, что с площади 1905 года окончательно убрали остатки ледового городка, функционирующего с 29 декабря 2018 года. Именно тогда парковка на территории площади была запрещена.
С 27 января начались работы по сносу городка. В этом году его посетили почти 600 тысяч человек – жителей и гостей Екатеринбурга, сообщают «Вечерние Ведомости».
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