Власти подписали дорожную карту моста через Тагильский пруд

В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев, а также руководители многопрофильной строительной компании ООО «АльмакорГруп»во главе с генеральным директором Алексеем Афонским.

Наверное это событие сложно оценить сейчас. Мы, наверное, не до конца понимаем, что мечта тагильчан исполняется. В подрядчике я не сомневаюсь. Хотел бы верить, что мы встретимся на открытии мостового перехода, сказал Владислав Пинаев.

Глава города поблагодарил за содействие в строительстве моста губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и ЕВРАЗу, а также добавил:

Мостовому переходу быть!

Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новожилов обратился к тагильчанам с поздравлениями, поблагодарил подрядчика «Альмакоргруп» и пожелал удачи в будущем строительстве моста.

В ходе мероприятия мэр предложил присутствующим поставить свой автограф на документе «для истории».

Алексей Афонский заявил, что мобилизация начнётся уже в феврале, а в марте компания приступит к работе.