Мэр Нижнего Тагила уволил директора МУП «Тагилдорстрой»

Сегодня на аппаратном совещании в Администрации города Сергей Носов заявил о том, что в МУП «Тагилдорстрой» лишается своего поста Владимир Тюменцев — директор этой организации. На его место назначается Дмитрий Халтурин, который до этого работал в ООО «УБТ-Сервис» заместителем директора по производству. Данная перестановка проведена на основании устава «Тагилдорстроя».

Это решение было принято по результатам проверки, проведенной на предприятии. Одной из таких проверок была проверка документов предприятия со стороны Контрольно-ревизионного управления. Кроме того, на это решение могли повлиять многочисленные жалобы горожан на нечищеные дороги.

Несколько месяцев Владимир Тюменцев был на больничном. Сегодня мэр назначил директором «Тагилдорстроя» Дмитрия Халтурина сказали в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.

В «Тагилдорстрое» пока не готовы комментировать эту кадровую перестановку.

Мы пока не можем это комментировать. Когда Глава города представит все официально, тогда все будет понятно сказал исполняющий обязанности директора Сергей Шмаков.

Проверка деятельности «Тагилдорстроя» будет продолжена, запланированы дальнейшие «чистки кадров».