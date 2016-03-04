Опасный поворот: гололед стал причиной трёх ДТП у подножия Лисьей горы (ВИДЕО)
4 марта 2016, 19:55ТранспортДенис Таратонов
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Роковым для тагильских водителей стал поворот недалеко от Нижнетагильского пруда на улице Береговая-Ударная. За сегодняшний день там вылетело с дороги два автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Оттепель и последовавшее затем похолодание, покрыли дорогу льдом, из-за чего поворот стал представлять особую опасность. Сегодня, рано утром, там не справился с управлением водитель автомобиля Ford C-MAХ. Автомобиль слетел с дороги, проехал вниз по склону и уперся в забор лодочной станции.
Через два часа его судьбу чуть не повторил автомобиль Volkswagen Polo. К счастью, в этот раз машина не перескочила за ограждение.
Видео Stagila.ru
Стоит отметить, что днем ранее в этом же месте не повезло водителю Renault Logan. Его автомобиль так же закрутило и ударило об ограждение.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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