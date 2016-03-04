Опасный поворот: гололед стал причиной трёх ДТП у подножия Лисьей горы (ВИДЕО)

Оттепель и последовавшее затем похолодание, покрыли дорогу льдом, из-за чего поворот стал представлять особую опасность. Сегодня, рано утром, там не справился с управлением водитель автомобиля Ford C-MAХ. Автомобиль слетел с дороги, проехал вниз по склону и уперся в забор лодочной станции.

Через два часа его судьбу чуть не повторил автомобиль Volkswagen Polo. К счастью, в этот раз машина не перескочила за ограждение.

Стоит отметить, что днем ранее в этом же месте не повезло водителю Renault Logan. Его автомобиль так же закрутило и ударило об ограждение.