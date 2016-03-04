Семья главы ГИБДД Екатеринбурга попала в дорожную аварию (ФОТО)

Авария произошла накануне вечером. «Лада Гранта» столкнулась с «Ауди», за рулем которой находилась жена сына главы свердловского ГИБДД Юрия Дёмина.

Молодой водитель отечественного автомобиля ехал со скоростью около 60 километров. На повороте снизил скорость, но не справился с управлением – «Лада» поехала прямо и врезалась в иномарку.

Внуков Дёмина, которые сидели на заднем сидении «Ауди», врачи увезли в больницу. Сегодня детей отправили домой.

По словам очевидцев, приехавший на место происшествия начальник ГИБДД, вел себя агрессивно: угрожал беременной женщине-свидетелю, выхватывал сотовый телефон, чтобы его не снимали. В отделе пропаганды ГИБДД заявляют, что его присутствие на месте аварии никак не сказалось на процессе оформления – начальник просто волновался за родственников.

Теперь виновник аварии либо выплатит штраф до 5 тысяч рублей, либо на 1,5 года станет пешеходом.