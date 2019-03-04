Аэропорт «Кольцово» запустил прямой рейс до Калуги

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2 марта 2019 года открылось прямое авиасообщение Екатеринбург-Калуга.
Сюжеты: Екатеринбург
Авиарейсы будут курсировать по субботам и вторникам. Вылет 50-местного Bombardier CRJ-100/200 назначен на 19:20. Время нахождения в пути составит 2,5 часа.
Численность населения Калуги составляет 340 тысяч человек. Город представляет культурную ценность и знаменит множеством храмов, дворянских особняков, купеческих палат, а также является родиной российской космонавтики, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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