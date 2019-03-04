Два водителя снегоходов погибли в Свердловской области в выходные

2 марта около 23:00 на 2 км трассы Билимбай-Крутая под Первоуральском водитель снегохода 964 года рождения не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате ДТП транспортное средство опрокинулось. Мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм.