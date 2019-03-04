Два водителя снегоходов погибли в Свердловской области в выходные
Сегодня, 17:04ТранспортФото: pixabay.com
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В Свердловской области в выходные произошли два смертельных ДТП с участием водителей снегоходов.
2 марта около 23:00 на 2 км трассы Билимбай-Крутая под Первоуральском водитель снегохода 964 года рождения не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате ДТП транспортное средство опрокинулось. Мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм.
3 марта в 19:30 на подъезде к деревне Крутикова в Байкаловском районе мужчина 1974 года рождения не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на дорожный знак. От полученных травм пострадавший скончался.
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По факту происшествий организована проверка, сообщает ОТВ.
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