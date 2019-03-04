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РЖД планирует создание платформы для онлайн-продажи билетов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
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РЖД планирует создание платформы для онлайн-продажи билетов

Сегодня, 16:37ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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