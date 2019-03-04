РЖД планирует создание платформы для онлайн-продажи билетов
Единая платформа для онлайн-продажи билетов на ж/д транспорт и на автобусы может появиться в России.
На данном этапе разработан и утвержден типовой стандарт по организации комплексного обслуживания пассажиров с использованием различного транспорта, определен список вокзальных комплексов и остановочных пунктов, подходящих для организации мультимодальных перевозок.
РЖД ведет работу по созданию единой платформы, которая в том числе выступит агрегатором продажи билетов на автобусы, пояснили представители РЖД.
Реализация проекта планируется в два этапа. Предполагается, что оборот межрегиональных и пригородных перевозок составит 300 млрд рублей в год.
Учитывая угрозу негативного влияния «серых» перевозчиков и «давление» со стороны личного автотранспорта, авторы концепции прогнозируют потенциал проекта для госкомпаний.
Единая платформа для продажи билетов проходит апробацию в некоторых структурах РЖД, в частности в Московско-Тверской и Северо-Западной пригородных пассажирских компаниях. В 2018 году организовано 110 мультимодальных маршрутов, которыми воспользовались 170 тысяч пассажиров, которые приобрели билеты на железнодорожных вокзалах и остановочных пунктах, сообщает Коммерсантъ.