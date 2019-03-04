РЖД планирует создание платформы для онлайн-продажи билетов

На данном этапе разработан и утвержден типовой стандарт по организации комплексного обслуживания пассажиров с использованием различного транспорта, определен список вокзальных комплексов и остановочных пунктов, подходящих для организации мультимодальных перевозок.

РЖД ведет работу по созданию единой платформы, которая в том числе выступит агрегатором продажи билетов на автобусы, пояснили представители РЖД.

Реализация проекта планируется в два этапа. Предполагается, что оборот межрегиональных и пригородных перевозок составит 300 млрд рублей в год.

Учитывая угрозу негативного влияния «серых» перевозчиков и «давление» со стороны личного автотранспорта, авторы концепции прогнозируют потенциал проекта для госкомпаний.