На ремонт въезда в посёлок Дальний под Нижним Тагилом выделили пять миллионов рублей
Сегодня, 10:43ТранспортФото: 1mediainvest.ru
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Администрация Горноуральского городского округа разместила закупку на поиск подрядчика для ремонта участка дороги от трассы Нижний Тагил — село Верхняя Ослянка до посёлка Дальний. Сумма контракта — 5,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Ремонтные работы будут проводиться на подъезде к посёлку Дальний. По техническому заданию подрядчик должен устроить барьерного ограждения, проложить асфальт и уложить трубы.
Согласно контракту, работы должны закончиться до 30 августа.
Дата окончания подачи заявок — 1 марта.
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