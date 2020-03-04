На ремонт въезда в посёлок Дальний под Нижним Тагилом выделили пять миллионов рублей

В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение диоксида серы в воздухе

Управляющая МУП «НТТС» пытается оспорить изъятие имущества на 130 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор участникам ОПГ за хищения с «Уралвагонзавода»

Депутату Шипулину не понравилось отношение министров к спортсмену из службы доставки

«Единая Россия» предложила изменить правила медосвидетельствования водителей

Госдума приняла законопроект запрещающий офицерам заключать контракты на один год

«Обидно, что у города такая репутация». Как вспоминает Тагил покинувшая его молодёжь