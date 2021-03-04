Названа дата закрытия движения по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле

Названа дата закрытия движения по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:29ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Движение по мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле для его реконструкции планируется перекрыть в апреле 2021 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Причиной является выполнение подрядчиком сразу нескольких этапов строительства.

Мы планируем перекрыть движение в апреле. Связано это с тем, что мы собираемся выполнять сразу несколько этапов строительства: возведение подпорных стенок, выполнение мостового перехода, прокладка всех коммуникаций. Также параллельно будут строиться очистные сооружения, заявил руководитель ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко в ходе заседания по реконструкции моста.

Он уточнил, что демонтажные работы планируется начать уже 5 апреля. По словам Голященко, проект будет проходить в три этапа. Первый — это строительство мостового перехода. В ходе него будут переложены трамвайные пути, проложены линии связи, идущие через железную дорогу.

Согласно проектной документации, мост будет перекрыт в течение 183 дней. Строители не исключают, что сроки возведения путепровода будут сокращены.

Напомним, общая стоимость реконструкции моста составляет 1,17 миллиона рублей. Планировалось, что работы стартуют 11 января 2021 года, а реконструкция будет закончена к 1 апреля 2022 года. Во время проведения работ мост будет полностью перекрыт.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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