Полицейские задержали двух безработных тагильчан, которые обворовывали авто

В конце марта оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками 20-го отдела полиции задержали двух тагильчан. Они подозреваются в совершении серии краж из автомобилей.

Установлено, что грабители по ночам выезжали «на дело» на своей старенькой «Волге». Выбирали только отечественные автомобили, одиноко припаркованные в жилых кварталах. Например, ВАЗовская «классика» пятой и седьмой модели, «уазики» и «девятки» без сигнализации. В салон автомобилей злоумышленники проникали, разбивая окна и вскрывая багажники.

Забирали тагильчане все, что можно сдавать в пункты приема: аккумуляторы, магнитолы, акустику, сабвуферы, инструменты и личные вещи потерпевших. Именно во время сбыта вещей после очередного рейда, полицейские и задержали ночных грабителей.

На данный момент уже доказано совершение ими 9-ти краж. В основном, 18-ти и 20-ти летние парни воровали на территории ГГМ.

Сами злоумышленники утверждают, что не могли устроиться на работу, поэтому и пошли по воровской дорожке.