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Полицейские задержали двух безработных тагильчан, которые обворовывали авто
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейские задержали двух безработных тагильчан, которые обворовывали авто

4 апреля 2016, 16:10ТранспортТимофей Данилов
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