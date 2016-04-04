В Нижнем Тагиле установлены новые мигающие светофоры: зачем? (ФОТО)

Каждый день хожу мимо странного светофора у школы №64 на проспекте Мира. Когда я его впервые увидел, он мигал жёлтым. Я подумал, что он сломан. На следующий день тоже самое. И на следующий. Мигает он чаще обычного. Кроме того, у него всего одна секция вместо привычных трёх. Что за чудной агрегат? -- написал в редакцию TagilCity.ru тагильчанин Пётр.

Журналисты TagilCity.ru сфотографировали этот светофор, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Мира.

О его назначении журналистам TagilCity.ru подробно рассказали в техническом отделе организации «Сигнал-3»:

Это мигающий светофор, установленный согласно ГОСТу. Он мигает 1 раз в секунду, предупреждая водителей о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу или перекрёстку. Подобные светофоры установлены и на Вагонке. В Нижнем Тагиле планируется установить ещё 6 таких светофоров в течение года. Они будут устанавливаться рядом со школами. Места определены, сейчас решается вопрос об их подключении к электросети.

Специалисты отмечают, что светофор ни к чему не обязывает, но напоминает о том, что приближаясь к пешеходному переходу, лучше сбросить скорость.

TagilCity.ru напоминает, это не единственный в Нижнем Тагиле светофор, о назначении которого знают далеко не все участники движения.