Автолюбителей Нижнего Тагила начали штрафовать за отсутствие знаков «Шипы» и «Начинающий водитель»

Изменения действительно вступили в силу с сегодняшнего дня. Для водителей, не имеющих необходимых знаков, предусмотрены штрафы в 500 рублей. Это касается не только знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», но и других знаков, указанных в восьмом разделе положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. Обращаю ваше внимание, что знак «шипы» уже не особо актуален в виду того, что уже на следующей неделе большинство автолюбителей будут менять шины на летние. Знак «Начинающий водитель», который обязаны размещать на автомобиле все водители, чей стаж менее 2 лет, значительно более актуален. Другие участники дорожного движения должны понимать, что перед ними человек, который может неправильно себя повести в какой-либо ситуации объяснил журналистам TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.