Пешеход-нарушитель в Тавде попытался откупиться от сотрудников ДПС взяткой в тысячу рублей (ФОТО)
4 апреля 2017, 08:20Транспорт
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В Тавде Свердловской области накануне пешеход-нарушитель попытался подкупить сотрудника дорожной полиции.
Молодой человек шёл по проезжей части, не обращая внимания на красный сигнал светофора. В момент составления протокола пешеход как бы невзначай обронил денежную купюру номиналом в тысячу рублей.
Сотрудники полиции были искренне удивлены данному факту, ведь штраф за это правонарушение – меньше в четыре раза оставленной суммы.
Денежные средства были изъяты, а гражданина доставили в полицию. Сейчас ему грозит лишение свободы на три года по факту дачи взятки, пишут «Вечерние ведомости».
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Фото: «Вечерние ведомости»
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