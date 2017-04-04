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Пешеход-нарушитель в Тавде попытался откупиться от сотрудников ДПС взяткой в тысячу рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пешеход-нарушитель в Тавде попытался откупиться от сотрудников ДПС взяткой в тысячу рублей (ФОТО)

4 апреля 2017, 08:20Транспорт
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