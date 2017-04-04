Пешеход-нарушитель в Тавде попытался откупиться от сотрудников ДПС взяткой в тысячу рублей (ФОТО)

Молодой человек шёл по проезжей части, не обращая внимания на красный сигнал светофора. В момент составления протокола пешеход как бы невзначай обронил денежную купюру номиналом в тысячу рублей.

Сотрудники полиции были искренне удивлены данному факту, ведь штраф за это правонарушение – меньше в четыре раза оставленной суммы.

Денежные средства были изъяты, а гражданина доставили в полицию. Сейчас ему грозит лишение свободы на три года по факту дачи взятки, пишут «Вечерние ведомости».

Фото: «Вечерние ведомости»