В Нижнем Тагиле запретили проезд большегрузов до 23 мая

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В период с 14 апреля по 23 мая в Нижнем Тагиле введено ограничение для проезда транспортных средств с допустимой осевой нагрузкой в 12 тонн, сообщается на официальном сайте администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ограничительные меры введены в связи с неблагоприятными климатическими условиями во избежание повреждения дорожного покрытия. В постановлении администрации Нижнего Тагиле сообщается, что ограничения не коснутся международных перевозок грузов, пассажирских автобусов, перевозок продуктов, лекарств, животных и топлива.
В период с 24 мая по 31 августа при дневной температуре воздуха в 32 градуса транспортные средства с осевой нагрузкой в 12 тонн могут осуществлять движение только в период с 22.00 до 10.00.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимира Юрченко.
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