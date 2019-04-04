В Нижнем Тагиле запретили проезд большегрузов до 23 мая

Ограничительные меры введены в связи с неблагоприятными климатическими условиями во избежание повреждения дорожного покрытия. В постановлении администрации Нижнего Тагиле сообщается, что ограничения не коснутся международных перевозок грузов, пассажирских автобусов, перевозок продуктов, лекарств, животных и топлива.

В период с 24 мая по 31 августа при дневной температуре воздуха в 32 градуса транспортные средства с осевой нагрузкой в 12 тонн могут осуществлять движение только в период с 22.00 до 10.00.